Autostazione, si cambia Puglisi nuova presidente "Tante sfide davanti a noi"

L’ex senatrice e sottosegretaria nel secondo governo Conte, Francesca Puglisi, è la nuova presidente della società che gestisce l’Autostazione della città. L’ex sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostituisce David Pierinelli. La nomina del nuovo consiglio di amministrazione, annunciata da una nota del Comune, è avvenuta ieri durante l’assemblea dell’Autostazione. Puglisi, attualmente responsabile delle relazioni istituzionali e comunicazione corporate del gruppo ’BolognaFiere’, è stata anche al timone della segreteria tecnica al Ministero dell’istruzione, e senatrice Pd.

Oltre alla presidente, sono entrati nel cda anche Stefano Mazzetti, responsabile delle relazioni industriali della Regione ed ex sindaco di Sasso Marconi, e Giampiero Ceccardi, responsabile relazioni esterne del gruppo Felsinea ristorazione ed ex vicesindaco e assessore di Baricella. "Un profondo ringraziamento al Cda uscente – così il sindaco Matteo Lepore – per il lavoro svolto in questi anni difficili. Abbiamo tante sfide davanti".

Ma Fratelli d’Italia non ci sta e grida al "poltronificio": "Non mettiamo in dubbio le competenze personali, ma questi sono tutti ex politici con curricula che hanno poco a che fare con l’Autostazione. Si tratta di nomine da manuale Cencelli, dopo quelle in Fiera e altri enti e fondazioni", attacca il capogruppo in Comune Stefano Cavedagna.