Autostazione, un altro accoltellato. La vittima ferita a un braccio: "Non volevo comprare droga"

Un altro accoltellato. Di nuovo, di fronte all’Autostazione. Questa volta, la vittima del ferimento, avvenuto venerdì sera intorno alle 19,30, è un ventitreenne tunisino, colpito a un braccio da un fendente. Una ferita profonda, con il giovane che è stato trasportato d’urgenza al Sant’Orsola, dove è stato ricucito dai sanitari. Il ventitreenne è rimasto sempre cosciente, malgrado l’importante perdita di sangue. Sull’aggressione indaga la polizia, intervenuta su richiesta del 118, che aveva appena soccorso il ragazzo, fuggito in viale Masini.

Il ventitreenne, che risulta appena uscito da un Centro per il rimpatrio, avrebbe raccontato agli agenti delle Volanti di essere stato avvicinato da altri stranieri nei pressi dell’Autostazione. Questi gli avrebbero proposto di comprare della droga e, al suo rifiuto, avrebbero tirato fuori il coltello per colpirlo. Una versione che ovviamente è adesso al vaglio della polizia, che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Allo scopo sono già state acquisite le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, così da verificare se abbiano ripreso la scena e, soprattutto, l’autore (o gli autori) della violenza.

L’area non è certo nuova a simili episodi: lo scorso 22 febbraio un un altro ventenne, sempre di nazionalità tunisina, era stato aggredito proprio di fronte all’ingresso della stazione degli autobus da altre persone che erano poi subito fuggite via. Anche in quel caso, su cui indagano i carabinieri, l’uomo era stato colpito con violenza al braccio ed era stato portato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore. Situazioni che rappresentano una fotografia netta delle condizioni di insicurezza della zona, dove le attività di spaccio, motore di tutti i reati e del degrado che immobilizza l’area, restano una drammatica costante, malgrado gli interventi di prevenzione e repressione da parte delle forze dell’ordine siano quotidiani. Un problema di sicurezza di ampio respiro, visto che riguarda tutta l’area limitrofa alla stazione: solo tre giorni fa, un altro trentasettenne tunisino è stato accoltellato, questa volta a una gamba. Una conta drammatica, che non sembra sia destinata a interrompersi presto.

Nicoletta Tempera