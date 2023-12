Autostazione, viaggio infinito. No delle Belle Arti al fotovoltaico. Restyling, lavori da fine 2024

Dopo un lungo passaggio tra le paludi della burocrazia e le strettoie degli extra-costi (passano gli anni e l’inflazione picchia sui progetti ’datati’), l’approvazione del progetto di riqualificazione dell’Autostazione torna ad accelerare. Dopo il passaggio di ieri sera per un parere positivo al Consiglio del Quartiere Santo Stefano, ottenuto quindi il via libera della Conferenza dei servizi, il progetto definitivo verrà approvato nei prossimi mesi – probabilmente a inizio 2024 – dal Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio. Dopodiché si andrà avanti con il progetto esecutivo, con l’obiettivo di indire la gara d’appalto dei lavori a metà del prossimo anno. Cantieri, si spera, a fine 2024 per una Autostrazione nuova di zecca che dovremmo vedere tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, se tutto procederà come previsto.

Ma il progetto di restyling è rimasto uguale, dopo la presentazione che si tenne nell’hub delle corriere nel maggio del 2022? No, qualcosina è cambiato. La Soprintendenza ha stoppato l’installazione dei pannelli fotovoltaici previsti sulle pensiline. Non ci dovrebbe essere quindi quella ‘autonomia energetica’ sperata in un primo momento. E il piano superiore, secondo quanto filtra, dovrebbe essere consegnato inizialmente a grezzo, per poi attirare partner commerciali che possano affittare quegli spazi a lungo termine. I costi infine sono saliti, se un anno e mezzo fa la spesa – risorse di Comune e Autostazione – ammontava a circa 7,5 milioni di euro, il nuovo saldo è cresciuto, anche se manca ancora un stima ufficiale. Le ragioni vanno ovviamente ricondotte ai costi schizzati delle materie prime.

Interessanti alcuni dettagli del progetto, che mantiene un cuore ’scaccia-degrado’ con l’occupazione virtuosa di attività e servizi. C’è un ascensore "vetrato" a uso pubblico che la Soprintendenza ha autorizzato "mantenendo i volumi esistenti" e che andrà fino al tetto-giardino riqualificato (l’hub potrebbe essere aperto h24). Confermata la nuova facciata, anche lei vetrata, che ammodernerà pesantemente il look dell’Autostazione, insieme a un poliambulatorio, a una parafarmacia e alle biglietterie, oltre a qualche area di ricarica elettrica. Tra i partner commerciali più importanti, confermato Conad. "Il nuovo intervento andrà a riqualificare lo stato complessivo dell’immobile che si presenta in condizioni di degrado superficiale", recita così il definitivo, e ancora "l’ingresso principale al piano terra è nella zona a sud-ovest del fabbricato, dove lo scalone esistente connette il piano terra al piano primo, mentre per la connessione al piano interrato previsti due tappeti mobili". Cambieranno volto, come noto, anche il piazzale antistante e l’enorme hub per arrivi e partenze.