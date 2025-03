Autostrada A14 chiusa per incidente a Casalecchio: traffico deviato in tangenziale

Bologna, 6 marzo 2024 – Lunghe code nel sempre trafficatissimo nodo autostradale bolognese: a causa di un incidente è stato chiuso al traffico il tratto fra Bologna Casalecchio e il raccordo verso l’A14 Bologna-Taranto, all’altezza del chilometro 2,4.

La chiusura è stata disposta per consentire ai soccorsi di operare in sicurezza, mentre la polizia stradale mantiene il tratto in sicurezza e organizza lo spostamento dei mezzi coinvolti.

Non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte nello schianto che ha determinato la chiusura autostradale.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia da Firenze verso Ancona di uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro, mentre per chi è diretto a Padova si consiglia di rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio

Notizia in aggiornamento