Autostrada, chiusure notturne verso Bologna. Interessato il tratto tra Aglio e La Quercia

Informazioni autostradali per la viabilità. Sull’A1 Milano-Napoli Direttissima alcune chiusure notturne. Sarà chiuso il tratto compreso tra località Aglio e l’allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia (Sasso Marconi), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze. Nelle stesse notti, ma con orario 20-6, sarà chiusa l’area di servizio ‘Aglio est’. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello sulla A1.