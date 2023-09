Autostrade: chiusure di notte per lavori

Lavori di pavimentazione e di ispezione delle barriere di sicurezza tra i caselli dell’autostrada di Sasso Marconi e Casalecchio nelle notti tra stasera e giovedì. Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, questa notte (dalle 22 alle 6) sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Firenze potrà uscire sulla A14 alla stazione di Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso Casalecchio di RenoA1 Milano-Napoli, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio. Inoltre, dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 settembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano. Di conseguenza, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) verso Milano. Si consiglia il Raccordo di Casalecchio, uscire alla stazione di Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro e uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, e proseguire poi sul Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Borgo Panigale. Da Casalecchio verso Milano, utilizzare la stazione di Borgo Panigale.

Infine, per i lavori di ispezione delle barriere di sicurezza tra i caselli di Sasso e Casalecchio, il tratto di A1 in direzione Milano sarà chiuso dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 settembre e, con gli stessi orari nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio Cantagallo Est. Rimarrà aperta l’entrata del casello di Sasso Marconi Nord. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Sasso Marconi, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Casalecchio.