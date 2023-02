"Autostrade ci paghi l’occupazione del suolo"

SASSO MARCONI

di Nicodemo Mele

Un viadotto di un’autostrada che poggia i suoi piloni sul terreno di un Comune deve pagare il canone di affitto per l’occupazione del suolo sottostante? Secondo il Comune di Sasso Marconi il canone è dovuto e per questo ha incaricato l’agenzia a cui ha appaltato la riscossione dei tributi, l’Ica (Imposte comunali affini) di La Spezia, di riscuotere da Autostrade per l’Italia un canone di circa 68mila euro (67.907 per la precisione) per il solo anno 2022. Una cartella esattoriale che il gestore della maggior parte delle autostrade italiane ha rimandato al mittente. Anzi, ha fatto anche di più: ha impugnato l’avviso di scadenza del Comune di Sasso Marconi sul Cup (Canone unico patrimoniale) e ha citato il Comune sui banchi del Tribunale di Bologna. Motivo? "È legittimo il rifiuto di saldare l’importo in cartella", è in sintesi la risposta di Autostrade per l’Italia.

Ma andiamo con ordine su questa vicenda che coinvolge il Comune marconiano della valle del Reno, che vede attraversato il proprio territorio dalle arterie dell’autostrada. Con l’apertura nel 2015 della nuova A1, della Variante di Valico, a Ponte Albano, vicino al centro di Sasso, sono stati piantati i piloni di altri due viadotti paralleli che, circa un chilometro, che corrono paralleli al viadotto della vecchia Autosole, declassata a Nuova Porrettana, prima di imbucarsi nelle gallerie di Monte Mario che escono ai Cinque Cerri, altra località di Sasso.

"In seguito della richiesta di pagamento del Canone unico patrimoniale 2022 – afferma Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi – avanzata da Ica per un importo di 67.907 euro, Autostrade ha ritenuto di non dover procedere al pagamento e impugnato l’avviso, i cui termini scadevano il 2 settembre 2022, citando in giudizio Ica. Da parte nostra, ritenendo legittimi sul piano normativo i provvedimenti adottati da Ica, abbiamo condiviso la linea difensiva della società di riscossione e ci siamo costituiti in giudizio sostenendo la richiesta di pagamento del canone avanzata dal gestore nei confronti di Autostrade". Non così per Autostrade per l’Italia. Fonti tecniche di questo ente fanno sapere che la rete autostradale che passa per Sasso è stata realizzata per volontà e iniziativa dello Stato, direttamente o tramite società concessionaria e che i Comuni non hanno competenza nel rilascio di concessioni per la realizzazione di infrastrutture di interesse generale. Questo perché, tra le motivazioni con cui rivendica un canone per il suolo occupato dai viadotti, il Comune di Sasso dice che ci sarebbe voluta una concessione apposita per quei viadotti, visto che quel terreno viene sottratto alla collettività. Altri Comuni italiani hanno avviato con Autostrade contenziosi simili. Questo del Comune di Sasso è seguito dallo studio associato Cardosi & Kurecska di La Spezia.