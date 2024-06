Autovelox a Bologna: si accende oggi quello in viale Togliatti, la mappa

Bologna, 16 giugno 2025 – Autovelox: tra poche ore Bologna sale a 5 il numero degli occhi elettronici attivi 24 ore su 24 per controllare le infrazioni di velocità.

Il nuovo autovelox in viale Togliatti a Bologna: è attivo dalla mezzanotte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno (foto Schicchi)

Dopo i due ‘storici’ di via Stalingrado e viale Panzacchi, si accende alla mezzanotte tra oggi, domenica 16, e lunedì 17 giugno anche quello in viale Togliatti, ossia quelli che i bolognesi chiamano volgarmente ‘gli stradoni’. Il rilevatore inflessibile per chi supera i 50 chilometri all’ora si trova (venendo da centro e andando verso Borgo Panigale) poco prima della rotonda che fa da incrocio con via della Pietra. Sarà attivo in entrambi i sensi di marcia.

La mappa

Ecco dove sono i due nuovi autovelox su viale Togliatti:

Il terzo velox della nuova buttata

Sono 5 le nuove posizioni velox approvate dalla prefettura a luglio dell’anno scorso: di queste, quello in via Togliatti è il terzo che viene attivato. Le prime due sono stati quelli in viale Berti Pichat e Lenin. Gli altri 2 dispositivi saranno attivati entro l’estate e sono in viale Vittorio Sabena (sempre in questa parte della città, è la strada con la galleria che collega il Maggiore a via Zanardi) e viale Sergio Cavina, vicino al parco dei Cedri.

I cartelli

Prima dei nuovi velox, anche nel caso di questo in viale Togliatti, sono stati installate le strisce sonore sull’asfalto e i cartelli che indicano “rilevamento elettronico della velocità” con il cappello della polizia locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata.

Inoltre, poco prima – su entrambi i sensi di marcia – sono sono attivi pannelli che ricordano ai conducenti il limite di velocità di 50 km/h dotati di dispositivi lampeggianti e di display che visualizza la scritta “rallenta”.

Perché qui

Dall’indagine sulle strade – fa sapere il Comune – con il valore più alto di densità di incidentalità (ossia il rapporto tra il numero di incidenti causati da velocità non adeguata e la lunghezza della via in km) nel periodo 2016-2021, emerge che viale Togliatti risulta tra quelle con il maggior numero di incidenti (87).

Le multe

I conducenti che non rispettano il limite di velocità, che in questa strada è dei 50 chilometri all’ora, violano l’articolo 142 del Codice della Strada. Questi i valori delle sanzioni previste:

da 1 a 10 km/h oltre il limite dei 50: 42 euro

da 11 a 40 km/h oltre il limite dei 50: 173 euro e 3 punti sulla patente;

sulla patente; da 41 a 60 km/h oltre il limite 50: 543 euro, 6 punti e sospensione della patente;

e sospensione della patente; più di 60 chilometri oltre il limite: 845 euro, 10 punti e sospensione della patente.

Tali sanzioni vengono applicate in caso di violazione commessa tra le 7 e le 22; se la violazione è commessa tra le 22 e le 6.59 del mattino, il valore della sanzione viene incrementato del 30%.