Autovelox a Bologna, a Calderara in arrivo cinque ‘box’ per ridurre gli incidenti: ecco dove

Un velobox, a Calderara ne arrivano 5 (foto di repertorio)

Bologna 27 marzo 2023 - Gli eccessi di velocità continuano a regnare sulle strade. E per contrastare questa piaga, a Calderara di Reno, è partita oggi l'installazione di cinque nuovi velobox nei punti più critici, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e ridurre, per l'appunto, rischi e incidenti: due rilevatori saranno presenti a Castel Campeggi (entrambi in via Longarola, uno all'intersezione con Passo Pioppe e l'altro all'altezza del ristorante Gianna), uno a Sacerno, in via di Mezzo ponente direzione Villa Bassi, uno a Lippo, via Giovanni XXIII altezza chiosco e uno infine in via San Vitalino all'altezza dei Vivai Bonazzi, in direzione Longara.

In campo anche il Targa system

Questi velobox sono opportunamente presegnalati e, allo stesso tempo, facilmente riconoscibili per forma e colore. Ma non solo. Saranno infatti dotati di True Cam per rilevare la velocità e di Targa System, al fine di scoprire quali mezzi circolano senza assicurazione e revisione.

Uno strumento, quindi, con ben più di una funzione: l'installazione dei velobox durerà qualche giorno, dopodiché saranno operativi e attivi in entrambe le direzioni di marcia e in presenza di un operatore della Polizia locale di Calderara. "In questi ultimi anni - spiega il sindaco Giampiero Falzone - siamo intervenuti con interventi sulle strade (semafori, dossi, attraversamenti pedonali rialzati, rotonde) e seppure le pratiche scorrette siano diminuite, in alcune zone l'indisciplina degli autisti continua a regnare.

Abbiamo pertanto valutato che occorre intervenire anche con altro, non certo per questioni di cassa ma per sensibilizzare al rispetto dei limiti di velocità e punire - laddove necessario - gli indisciplinati che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti”. L’auspicio, infatti, è che “da oggi, finalmente, auto e furgoni rallentino", chiude il sindaco.