Autovelox, ecco il censimento. In tutta la provincia 60 dispositivi

Bologna, 14 giugno 2025 – Ci sono quelli proprio sotto le Torri, appostati sui viali di circonvallazione o sulle grandi arterie. Ci sono quelli sulle strade provinciali, dove spesso si corre troppo e dove troppo spesso si verificano incidenti mortali.

Ci sono quelli sparpagliati nei vari comuni e frazioni dell’area metropolitana, uno o al massimo due per ogni centro abitato, con una particolare funzione di deterrenza. Gli autovelox e Bologna ballano assieme un valzer fatto di piedi pestati e scatti scoordinati ormai da anni. Il grande tema dell’omologazione, con sentenze che hanno sconfessato le sanzioni elevate dalle amministrazioni anche di colore diverso, è solo l’ultimo tassello di un mosaico costellato di provvedimenti e provvedimentucoli che, troppo spesso, finiscono per spaesare chi in strada deve rispettare le regole.

Autovelox a Bologna

In città i velox sono sei: da quelli ‘ringiovaniti’ in viale Panzacchi (in entrambe le direzioni) agli ultimi arrivati in viale Berti Pichat e viale Lenin, fino a quello ‘storico’ in via Stalingrado e a quello più moderno in viale Togliatti. All’appello manca solo l’ultimo dispositivo pronto a puntare i propri occhi elettronici su chi sgarra i limiti di velocità (i velox funzionano solo per i 50 all’ora, mentre per i 30 all’ora serve la presenza di una pattuglia con appositi sistemi di rilevazione): il velox di viale Sabena, infatti, è ancora spento. Colpa delle ultime disposizioni del governo relative ai parametri di distanza, che hanno dovuto far ripartire l’iter (piuttosto lungo) per l’approvazione. Ma arriverà, assicura il Comune.

Autovelox in provincia: dove sono

Poi c’è la costellazione di dispositivi sparsi per la provincia (l’elenco completo, posizione per posizione, è disponibile online sul sito della Prefettura ed è aggiornata a luglio 2023). Un solo velox è presente a Gaggio Montano, Medicina, San Pietro in Casale, Galliera, Molinella, Zola Predosa, San Giorgio di Piano, Mordano, Budrio, Sant’Agata Bolognese, Crespellano, Mordano, Pianoro, Castel Maggiore e Casalecchio di Reno. Due i dispositivi, invece, presenti a Anzola, Argelato, Sala Bolognese, Bentivoglio, Ozzano, Malalbergo, Castenaso e Loiano. Tre i velox a San Giovanni, Granarolo e Monterenzio, cinque quelli a Imola. Record per Calderara: 8 i velox presenti nel territorio del comune. Un totale di 53 dispositivi nel territorio metropolitano in aggiunta ai 7 (6 più 1) di Bologna, cioè una sessantina.

Un numero esiguo, però, secondo il Comune se si guarda alla sola Bologna: basti pensare, sottolineano dall’amministrazione, che Firenze conta una ventina di velox attivi, mentre una realtà già più piccola come Padova arriva a 12 considerando solo la tangenziale.

Insomma, che piacciano o no, che vengano considerati un utile strumento di prevenzione o un sistema per battere cassa, i velox ci sono e sono in mezzo a noi. In attesa di capire, soprattutto, se siano anche omologati oppure no.