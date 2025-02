Autovelox fantasma Bologna. “Manca l’omologazione”. Cancellati i verbali

Bologna, 24 febbraio 2025 – Basta la parola, come nella vecchia pubblicità di un noto lassativo. Ma in questo caso la parola è autovelox. I giudici di pace annullano sistematicamente le multe a chiunque si presenti con uno degli oltre 100mila verbali per eccesso di velocità staccati dagli apparecchi installati dal Comune sulle arterie cittadine. Una strage di sanzioni. E la ragione è sempre la stessa: la mancata omologazione dei dispositivi, un difetto genetico che è stato inequivocabilmente censurato dalla Cassazione nel 2024.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di un automobilista bolognese che si è rivolto all’avvocato Federico Di Capua per due multe in cui è incappato nella calura dell’estate bolognese viaggiando su viale Togliatti. L’apparecchio, attivato il 17 giugno 2024, nei primi 46 giorni di servizio, ovvero fino al 1° agosto, aveva già stangato oltre 31mila cittadini, quasi 700 al giorno, festivi inclusi. I due verbali contestati fanno riferimento ad altrettanti eccessi di velocità commessi il 5 agosto: nel primo caso la velocità rilevata era di 68 chilometri orari, convertiti a 63, nel secondo 66 orari, ridotti a 61. In entrambi i casi, a fronte del limite di 50, la sanzione era di 235,45 euro.

Nell’udienza del 20 febbraio la giudice Simona Santini ha accolto il ricorso dell’automobilista, annullando i due verbali elevati dalla polizia locale di Bologna e condannando il Comune anche al pagamento delle spese legali, quantificate in 182 euro. Il legale del ricorrente aveva fatto leva sulla “mancata dimostrazione e/o carenza di omologazione del dispositivo”, mentre il Comune si era opposto alla richiesta di annullamento, si legge nella sentenza, “contestando gli assunti avversari e ribadendo la legittimità dell’operato della polizia locale”.

La motivazione dell’accoglimento del ricorso è presto detta: “Questo giudice aderisce al recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza 105050/24 nonché ordinanza 5054/24, ha ribadito come vi sia distinzione tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, che hanno del resto caratteristiche, natura e finalità diverse”.

“È obbligo della Pa di fornire, in caso di contestazione, prova del corretto funzionamento dell’autovelox mediante certificazione di omologazione e conformità non diversamente desumibili”, scrive il giudice, dal momento che “l’art. 45 comma 6 del Codice della Strada non prevede alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”. E in questo, come negli altri casi, il Comune non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che attesti il requisito.

“Questo è solo il primo di tanti casi simili per cui ho presentato ricorso – spiega l’avvocato Di Capua –. La cosa che più mi lascia interdetto, oltre al merito della questione, è che il Comune è consapevole che tutte le sanzioni emesse da questi apparecchi sarebbero illegittime e, ciò nonostante, continua a tenerli accesi, a fare contravvenzioni e a costringere le persone a sostenere spese per andare davanti al giudice. E il giudice non può che accogliere i ricorsi perché la Cassazione è granitica. Perché il Comune non li sospende in attesa che cambi qualcosa a livello nazionale? Al di là dell’interesse personale da avvocato, le spese delle continue condanne subite dal Comune vanno poi spalmate su tutti i contribuenti, me compreso”.