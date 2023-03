Autovelox, la mappa delle nuove postazioni

In arrivo cinque velobox nel territorio di Calderara. Le colonnine arancioni saranno installate a partire dai prossimi giorni a Castel Campeggi, in via Longarola all’intersezione con Passo Pioppe e in via Longarola direzione Longara, all’altezza del ristorante Gianna; a Sacerno, in via di Mezzo ponente, direzione Villa Bassi; a Lippo, in via Giovanni XXIII altezza del chiosco e in via San Vitalino, all’altezza dei Vivai Bonazzi, direzione Longara.

"Le cinque postazioni – spiega il sindaco Giampiero Falzone – saranno segnalate con appositi cartelli informativi e nel rispetto delle regole vigenti. E dalla prossima settimana verrà creata una sezione sul sito Internet del Comune con i posizionamenti delle colonnine e con le informazioni necessarie". "Con l’intervento abbiamo accolto le richieste e le segnalazioni di cittadini esasperati e preoccupati per la velocità dei mezzi che percorrono le nostre strade – continua il primo cittadino –. Da parte mia non posso che ringraziare la nostra polizia locale e l’ufficio tecnico grazie al cui lavoro riusciamo a dare risposta ai tanti cittadini che ci hanno fatto, in ordine di tempo, segnalazioni costruttive su questo tema al fine di aumentare la sicurezza stradale".

I cinque velobox sono installazioni fisse adatte a ospitare i sistemi automatici di rilevazione della velocità in dotazione alla polizia locale. E il Comune non esclude, nei prossimi mesi, dopo aver finito alcuni interventi di manutenzione stradale, di installarne altre nei punti nevralgici del territorio comunale. "In questi ultimi anni – prosegue Falzone – siamo intervenuti cercando di risolvere questioni riguardo la velocità mediante interventi sulle strade, vedi semafori, dossi, attraversamenti pedonali rialzati, rotonde e a breve daremo notizia dell’avvio dei lavori per la rotonda Pertini. E seppur le pratiche scorrette sono diminuite in alcune zone, tuttavia indisciplinati automobilisti ne fanno ancora di ogni. Visto che la misura, come si suol dire, è piena, allora occorre intervenire anche con altro, non certo per questioni di cassa, per fortuna il bilancio del Comune è virtuoso e non necessita di multe, ma per sensibilizzare al rispetto dei limiti di velocità, anche con effetto deterrente". "E punire laddove necessario – conclude Falzone – gli indisciplinati che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini".

p. l. t.