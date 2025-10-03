Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Bologna
3 ott 2025
BEPPE BONI
Cronaca
Autovelox, ora arriva il censimento

Le strade sono bagnate ogni giorno dal sangue di pedoni, spesso giovani. È una macelleria che non conosce tregua che continua a colpire persone che spesso hanno solo la ’colpa’ di attraversare sulle strisce pedonali. In tutto questo però c’è un aspetto inquietante: le amministrazioni comunali si nascondono dietro la falsa ricerca della sicurezza posizionando velox ormai anche dentro ai nostri garage per spillarci del denaro.

Davide Arcangeli

Risponde Beppe Boni

Difficile tutelare i pedoni se non con i limiti di velocità o i dissuasori collocati sull’asfalto. In ogni caso qualsiasi nuova soluzione ben venga perchè proprio i pedoni sono la ‘categoria fragile’ delle strade. A Bologna i principali autovelox fissi attivi si trovano su viale Panzacchi (in entrambe le direzioni), viale Stalingrado, viale Togliatti, viale Berti Pichat, viale Lenin e viale Cavina, strade ad alto tasso di traffico. A questi si aggiungono altri dispositivi autorizzati, portando a dieci le nuove installazioni per un totale di nove postazioni, una per ogni senso di marcia. I velox funzionano solo per il limite dei 50 all’ora mentre per il limite dei 30 km serve la presenza fisica di una pattuglia di agenti. In tutta la provincia i dispositivi sono una sessantina. Alcuni di questi ultimi soprattutto sono collocati in zone dove la motivazione sembra davvero quella di far cassa da parte dei Comuni. Per fare chiarezza sull’eterno e complicato dibattito degli autovelox omologati, da fine ottobre entra in vigore il nuovo decreto che obbliga i Comuni a comunicare al Ministero dei Trasporti la lista di tutti i dispositivi installati. Gli apparecchi non censiti verranno spenti. L’obiettivo è garantire trasparenza, poiché solo gli autovelox registrati saranno legali e potranno emettere multe. Buona idea.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it

