Autovelox sì, ma serve equilibrio

Le multe ci sono, gli incassi anche e quindi i Comuni le mettono a bilancio. L’incubo degli automobilisti sono gli autovelox la cui presenza si sta intensificando ovunque, a partire dalla città di Bologna. Opinione diffusa è che autovelox e rilevatori mobili esistono anche per fare cassa e aggiustare i bilanci degli enti comunali. Come accade spesso la verità sta a metà classifica. I velox sono utili in alcune strade a elevato tasso di incidenti, ma spesso in provincia vengono allestiti dove non è strettamente necessario. A Bologna, secondo il Comune, sono censite una settantina di strade pericolose. Sarà anche vero ma, ripetiamo, a volte i velox compaiono su percorsi dove basterebbe qualche controllo in più dei vigli urbani. Il fenomeno dei comuni che fanno cassa con gli autovelox non è solo tipico del Sud Italia, ma di tutto lo Stivale. A Nibionno, in provincia di Lecco, gli autovelox sulla superstrada SS36 hanno fruttato nel 2021 ben 404 mila euro. In Europa siamo il primo Paese per numero di autovelox: 8.000 contro i 4.000 del Regno Unito, i 3.800 della Germania e i 2.400 della Francia. Dal 2022 i Comuni italiani sono obbligati per legge a fornire al ministero dell’Interno i proventi relativi alle violazioni del Codice della Strada, comprese le multe da velox. Resta il fatto che la sicurezza sulle strade è fondamentale. Sull’installazione dei velox basterebbe un po’ più di equilibrio.

