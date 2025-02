Autovelox sotto la lente: "Assurdo non omologarli. Ma restino ancora accesi"

Bologna, 26 febbraio 2025 – Oltre 118mila verbali per eccesso di velocità: sono i numeri delle multe staccate a Bologna nel 2024, dagli autovelox e non solo. Ma sono i ricorsi vinti davanti ai giudici di pace da diversi automobilisti sotto le Due Torri (come in altre città italiane) a far discutere. Il tema è quello della mancata "omologazione" che, secondo una sentenza della Cassazione dell’anno scorso, renderebbe illegittime le multe.

Il dibattito sull'omologazione

Il problema è che, per l’omologazione, al momento non c’è una procedura: il Ministero dei Trasporti sta cercando di sanare la questione, ma il dibattito politico si è infiammato. Fratelli d’Italia chiede al Comune di spegnere i velox per non rischiare una valanga di ricorsi; dall’altro lato la giunta annuncia a sua volta l’impugnazione delle sentenze e respinge al mittente l’ipotesi di disattivazione, perché in ballo c’è "la sicurezza dei cittadini".

Opinione dei cittadini

Cosa ne pensano, appunto, i cittadini? "Mi sembra folle che le amministrazioni possano utilizzare strumenti non omologati – osserva Marco Sdruscia –. Non so quale sia il problema, ma il modo di operare non mi sembra corretto". La contestazione non è la sola, difatti anche per Paola Gilioli "l’errore è stato commesso alla base: l’omologazione per uno strumento che disciplina la legge dovrebbe essere implicita". È chiaro che poi viene facile interrogarsi, come sostiene Erika Bonelli, interrogarsi su quale sia la "legittimità delle multe che provengono da uno strumento non omologato".

Le sanzioni, è ovvio, non piacciono a nessuno e continuano a far storcere il naso a cittadine e cittadini, a prescindere dalla questione tecnico-amministrativa: "Con tutte le multe che ho ricevuto, ho pagato lo stipendio almeno a un vigile – ironizza Alberto Perini –. Due sono le possibilità: guardare a che velocità si sta procedendo o guardare la strada".

Discussioni sui velox

Dello stesso parere anche Osvaldo Battistini: "Ho preso varie multe per distrazione: andavo a 56 chilometri orari", poco sopra al limite. Ma, racconta il cittadino, "non ho mai fatto ricorso, per via delle lunghe tempistiche e dell’accettazione improbabile".

Tra i due ’schieramenti’, molti sembrano appoggiare la scelta della giunta guidata da Matteo Lepore, come il motociclista Giulio Bagarotto: "Personalmente rispetto sempre i limiti a prescindere dal velox, non ne vendo infatti una grande utilità. Credo comunque che debbano continuare ad essere attivi".

Della stessa idea è anche Valter Viola che, pur riconoscendo il paradosso della "mancata omologazione dell’apparecchio", reputa che l’attività dei velox non debba essere interrotta. "Se la consapevolezza delle persone fosse maggiore e guidassero responsabilmente, non avremmo bisogno degli autovelox – echeggia a favore Paola Rava –. Vista la situazione attuale è fondamentale mantenerli attivi, non possiamo lamentarci".

Il comportamento degli automobilisti

Anche per Hannes Klein, il problema principale risiede nel comportamento degli automobilisti che deve necessariamente essere monitorato: "Vivendo anche in Germania dove il rispetto delle norme da parte della cittadinanza è la base, mi rendo conto che in Italia monitorare la velocità è fondamentale. Poi, ovviamente, bisogna omologarli, ma non credo che nell’attesa debbano essere rimossi".

Riccardo Cipriani, su un piano differente, muove invece una critica all’affidabilità dei dati statistici forniti dal Comune in merito alla diminuzione degli incidenti: "L’arco di tempo per avere dei dati corretti sull’incidenza degli autovelox rispetto agli incidenti stradali, mi sembra sia troppo breve – lamenta Cipriani –. Servirebbero almeno due anni di valutazione per avere dei riscontri coerenti".

In attesa che la battaglia tra giunta e opposizione arrivi al culmine, la cittadinanza continua a districarsi tra sanzioni e limiti di velocità.