Autovelox in viale Berti Pichat attivo a Bologna, il parere degli automobilisti in coda

Bologna, 3 maggio 2024 - Malumore ma non troppo in viale Berti Pichat, che stamattina si è svegliato con due occhi elettronici in più, pronti a vigilare sul rispetto della velocità dei 50 chilometri orari.

I due nuovi velox in azione, collocati tra Porta San Donato e Porta Mascarella, sono l'argomento della mattinata per gli automobilisti che vanno a lavorare. E in coda al semaforo, tra chi non ne sapeva nulla e chi, invece, era già pronto alla novità, i pareri sono diversi. A lasciare perplessi i cittadini è, in particolare, la collocazione dei rilevatori di velocità, entrambi in prossimità di due semafori.

Autovelox in viale Berti Pichat (FotoSchicchi)

Cosa ne pensano i cittadini

"Sarà l'ennesimo modo di fare delle multe - dice un giovanissimo al volante -. Esistono sempre escamotage per staccare delle multe. Negli orari di punta, l'incrocio è trafficato e in più c'è anche il semaforo: non ha molto senso". Condivide l'idea anche un altro cittadino, secondo cui "il limite qui si è sempre abbastanza rispettato - sostiene -, anche perché siamo in prossimità di un semaforo. La spesa è un po' inutile a mio parere".

Per un automobilista diretto in direzione centro, i velox servono a "rimpinguare i bilanci del sindaco e andare a finanziare lo sventramento della città che sta facendo". Anche per chi è in fila dietro di lui, i pareri sono negativi. "Come al solito, c'è una truffa ai danni degli automobilisti - spiega un conducente -. È sempre la stessa storia. Siamo noi a dover tirare fuori i soldi per pagare le spese del Comune".

Ma rispettare la velocità e non correre può salvare la vita. "La gente deve andare più piano - commenta un signore -. La sera io voglio arrivare a casa: più autovelox ci sono, meglio è". In questo punto, a volte, "si tende ad andare rapidi - sottolinea un conducente in coda al semaforo -. Credo che sia utile posizionare il rilevatore poco prima del semaforo: di solito, con l'arancione, si accelera. E invece in questo modo si rispetta il limite".

I conducenti, dunque, dovranno "fare più attenzione - conclude un automobilista -. Non sono d'accordo con la posizione del velox, proprio vicino a una semaforo. In generale, invece, approvo i rilevatori, perche è giusto che la gente rispetti i limiti".