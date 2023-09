Autunno Bazzanese con mostre e sport

Nove giorni di festa da domani a domenica 17 settembre nel capoluogo di Valsamoggia dove va in piazza l’edizione numero 52 dell’Autunno Bazzanese. Con la regia della Pro loco il via con la Notte bianca che vede protagonisti i commercianti del paese. Alle 20 il Circolo fotografico bazzanese inaugura la mostra di immagini dei suoi soci esposte nell’atrio del municipio, e a seguire uno spettacolo in piazza Garibaldi. Sabato alle 17 apre la mostra di arte contemporanea negli spazi della Rocca dei Bentivoglio, a seguire la cena trentina e alle 21 il concerto di Alex Lunati in duo. Domenica alle 9,15 festa in movimento con la biciclettata sugli argini del Samoggia con un gruppo di ciclisti storici in abiti sportivi d’epoca ad aprire la sfilata delle due ruote giunta alla 32 esima edizione.