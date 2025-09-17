La svolta dell’Av sotterranea. Bar, toilette e segnaletica: restyling con vista 2026

Bologna, 17 settembre 2025 – La Stazione centrale dei treni ha diversi mondi al suo interno. Se, sopra, nella «casa» di regionali e Intercity, i posti per negozi, bar e attività commerciali sono sold out, spiegano da Grandi Stazioni Retail, sotto, nel sottosuolo dell’Alta Velocità lo sviluppo è più complesso. Ciò nonostante, la società a cui è affidato in esclusiva il diritto di sfruttamento commerciale e pubblicitario delle 14 grandi stazioni italiane, annuncia che nel 2026 ci sarà una svolta anche nella meno ospitale stazione Av. Del resto, tra su e giù, considerando i dati 2024, ci sono state 56 milioni di visite, pari a circa 156mila al giorno. Numeri che necessitano di risposte ad hoc. Se, nel piazzale Ovest c’è l’imbarazzo della scelta tra locali, bar e negozi (39 in tutto), sotto la situazione va migliorata. Questione non semplice, considerando che la stazione di superficie, «dialoga con la città», con tanti passaggi anche di persone che magari lavorano nei pressi e non necessariamente devono partire, «sotto» ci sono solo gli utenti dei treni veloci.

In sintesi: «Sopra c’è più richiesta, perché ci passano tutti», è il quadro di Grandi Stazioni Retail. Da qui, serve una ’spinta’ per la stazione sotterranea, dove transita solo chi viaggia.

Primo passo: i punti ristoro. Al momento ce ne sono due: il bar Mokà di Chef Express e la new entry Vecchia Malga, ma resta il vuoto in una parte della stazione Alta Velocità. Da qui, arriverà un terzo locale, una caffetteria, ’coprendo’ tutto lo spazio.

«Avremo, quindi, un locale centrale, uno lato Firenze e un altro lato Milano», spiegano da Grandi Stazioni Retail. Non solo. Anche il bar che c’è attualmente cambierà volto e sarà oggetto di un ambizioso restyling «già nelle prime settimane del 2026». Nei prossimi mesi non mancherà un altro intervento importante: il rifacimento delle toilette con materiali riciclati e attenzione al risparmio energetico ed idrico. Per quanto riguarda, invece, le note dolenti, dalla cartellonistica con le indicazioni per muoversi tra la stazione storica e quella dell’Alta Velocità non proprio intuitive, alle poche sedute nella Hall Av, non si escludono correttivi o implementazioni.

«Non prevediamo panchine nella zona dei binari Av perché quella non è un’area di sosta – spiegano fonti del Gruppo Fs – ma c’è un controllo continuo sulle sedute nella Hall. Se ci sarà necessità, potremo aumentarle». La questione ’segnaletica’ in stazione è un tema noto a Ferrovie e si attende, visto lo sviluppo atteso per l’anno prossimo, che presto il dossier verrà affrontato per agevolare gli spostamenti tra le due «anime» della stazione dei treni.

Al di là delle criticità – spiegano fonti di Ferrovie dello Stato – «su cui siamo sempre pronti a migliorare, la stazione di Bologna è un bell’esempio di hub intermodale dove hai treni, taxi, bike sharing, Ncc, il People Mover che collega l’aeroporto, e spazi ben divisi tra regionali e Intercity e treni Alta velocità».