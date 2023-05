Avanti pop alla riscossa con la festa della Balotta

Da Diabolik ai quiz televisivi, dai giochi di ruolo ai videogame più popolari di sempre. San Lazzaro si prepara ad accogliere il meglio della cultura pop con un grande evento dedicato a Game, Retrogame, Comics e tanto altro. Dopo un anno di successo di Balotta di ruolo, l’appuntamento mensile in mediateca con i giochi di ruolo, l’ufficio Giovani in collaborazione con il coordinamento giovani Balotta, la Little Bridge, Gondolin a.p.s., Bipgames, Fantasy Wise, The social quiz Il Cervellone e Bologna Nerd, propone una formula originale che mette insieme i fumetti, la cultura pop con l’universo dei Player di ogni età. Per l’edizione Zero il 12 e 13 maggio la Mediateca si trasformerà in una grande gamezone: Tornei di videogiochi, area Arcade, Flipper, Il Cervellone quiz game, laboratori digitali per ragazzi, giochi di ruolo e da tavolo, esposizione di Cosplay e tanto altro.

L’evento dal 12 maggio si vestirà di nero con la mostra delle tavole originali di Diabolik firmato da uno dei più celebri disegnatori della serie: Giuseppe Palumbo che incontrerà tutti gli appassionati dell’icona noir con Lorenzo Sani e Nino Pellacani, in collaborazione con Happy Hand. Il 13 maggio sarà aperta fino alle ore 24 con le finali dei tornei, le premiazioni, il Cervellone Quiz game, i giochi da tavolo e tanto altro. Il 14 maggio presso il centro sociale, culturale e ricreativo La Terrazza di Ponticella si terrà un pomeriggio a tema Bang!, il gioco di carte western più venduto al mondo, con la proiezione dell’omonimo lungometraggio, vincitore del bando Talenti 2022 prodotto dalla Little Bridge, un gruppo informale di giovani di Ponticella che nel parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e tra le strade di San Lazzaro ha ambientato il film a tema western. A seguire il torneo amichevole del gioco di carte Bang!.

z. p.