Avanzo di bilancio per strade e sicurezza

Variazione di bilancio da 206mila euro, investimenti per strade, sicurezza e sport. Un bilancio comunale sano e in equilibrio è la condizione necessaria per guardare al futuro con fiducia, soprattutto dopo il dissesto finanziario, da quasi 4 milioni, lasciato dall’amministrazione precedente. Il Comune di San Pietro ha approvato una variazione di bilancio che destina un avanzo vincolato agli investimenti, per un totale di oltre 206mila euro. Il sindaco Alessandro Poluzzi sottolinea come questo atto non sia un passaggio puramente tecnico, ma una conferma della solidità finanziaria del Comune: "Il nostro bilancio è sempre più solido, in equilibrio, e questo ci permette di investire in progetti concreti che rispondono alle esigenze dei cittadini, migliorando la qualità della vita e la sicurezza del territorio".

Le risorse verranno impiegate in diversi ambiti. La parte più consistente, pari a 88.900 euro, sarà destinata alla manutenzione straordinaria della viabilità delle strade comunali: un intervento atteso e necessario, che risponde alla domanda diffusa di sicurezza e cura dello spazio pubblico. Un altro capitolo rilevante riguarda la sicurezza urbana: 85mila euro saranno investiti per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza già attivo nel capoluogo, che verrà esteso anche alle frazioni. La nuova dotazione, basata su tecnologia di lettura targhe, sarà uno strumento fondamentale non solo per il controllo del traffico e la sicurezza stradale, ma anche per la prevenzione e il contrasto ai reati, come i furti di mezzi agricoli che preoccupano in particolare le aree rurali. Non meno importante l’attenzione agli impianti sportivi, veri centri di aggregazione sociale e di crescita per giovani e famiglie. La variazione finanzia infatti una serie di interventi mirati: 9.800 euro per i nuovi fari della torre faro del campo da calcio, 7.100 euro per la manutenzione straordinaria della pavimentazione della palestra del Palagottardi, 5.800 euro per la sostituzione della caldaia della Casa della Musica e 10mila euro per i nuovi fari del palazzetto del basket.

Per il sindaco "si tratta di investimenti puntuali, che migliorano concretamente la fruibilità e la sicurezza delle strutture sportive, confermando l’impegno dell’amministrazione nel considerare lo sport non solo come pratica agonistica, ma come occasione di comunità e inclusione. La variazione di bilancio approvata rappresenta quindi molto più di una somma di cifre: è la prova di una gestione finanziaria che, anno dopo anno, sta rafforzando il Comune, consentendo di tradurre l’equilibrio dei conti in opere e servizi per i cittadini".

Zoe Pederzini