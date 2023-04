Avati: "Un film di amore, tradimenti e portici"

di Benedetta Cucci

Sarà un "saluto famigliare’ dei fratelli Avati agli ospiti del Majestic, circa ottanta persone". Pupi e Antonio Avati annunciano l’incontro del 3 maggio al Grand Hotel ‘già Baglioni’ di via Indipendenza (dove ci sarà anche il cast, Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Camilla Ciraolo, Massimo Lopez, Nick Russo), che precede l’anteprima nazionale del nuovo film La quattordicesima domenica del tempo ordinario al cinema Odeon. Dal giorno dopo, 4 maggio, sarà in tutte le sale italiane.

Antonio Avati, che sensazione provate a presentare l’anteprima a Bologna?

"È il nostro film più bolognese di tutti. Ci fu anche Gli amici del bar Margherita – ’commedia avatiana’, quindi non nel senso classico –, che parlava di un certo periodo e una certa gioventù, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, ma più o meno si fermava lì ed era un film pregno di nostalgia di quella semplicità e innocenza nostra e dei nostri amici. Questo lavoro è sicuramente più completo e drammatico".

Attraversate più generazioni? "Gli aspetti della vita dei protagonisti bolognesi si riversano su una storia che occupa una cinquantina d’anni. E quindi Lavia da giovane è interpretato da Guenzi, la Fenech, nei panni di Sandra, da ragazza è interpretata dalla esordiente Camilla Ciraolo; Lopez- Samuele, il più caro amico di Marzio-Lavia, nella sua giovinezza è impersonato da un autore appena uscito dal centro sperimentale, Nick Russo. Lopez si ritrova a fare, forse, il suo primo ruolo drammatico".

Perché avete scelto un titolo che richiama un periodo dell’anno liturgico?

"Nella preghiera che pronuncia il sacerdote che sposa Lodo Guenzi e Camilla Ciraolo, prima del classico ’Vuoi tu…’ si antepone ’nella quattordicesima domenica del tempo ordinario’, una formula che si usava alla fine anni Cinquanta e Sessanta. Per sottolineare il grande amore che Marzio-Guenzi prova per la sua donna, la prima canzone di successo che scrive, essendo lui un musicista, la intitola così e questo pezzo di Sergio Cammariere sarà ricorrente nel film".

Non c’è jazz qui.

"No, innanzitutto i Leggenda sono un duo, Marzio-Lodo canta e suona la chitarra e Nick-Samuele le tastiere. Non ci rifacciamo alle orchestre o ai complessi di cui faceva parte Pupi con Lucio Dalla, con Nardo Giardina, con Checco Coniglio… si avvicinano di più a una musica leggera e di successo che andava di moda in quegli anni e il loro sogno è andare a Sanremo. Ma, musica a parte, che funge da collante, il film è soprattutto una storia di amore, tradimenti, portici, amicizia, Bologna, lasciarsi, riprendersi, la storia di una vita".

Siete stati contenti di girare a Bologna?

"Siamo sempre stati innamorati del girare a Bologna, come siamo altrettanto innamorati di abitare a Roma, che è una città che ci garantisce di vivere i nostri successi ma anche, ahimè, i nostri insuccessi. Là non si dà così importanza al risultato delle cose che fai, ti lasciano vivere in maniera distaccata. A Bologna – allora specialmente – quando capitavano insuccessi clamorosi, cercavi di fare il cinema, ti montavi un po’ la testa e ti vestivi da regista o ti vestivi da produttore e facevi la corte alle attrici e poi ti andava così male che il tuo film non usciva neanche all’Eliseo, o stava su due giorni... non dico che i bolognesi godessero... anzi, sì, godevano".

Questo aneddoto è un altro film…

"Sì, è uno sceneggiato del 1979 di Pupi, che si chiamava Cinema!!! e che raccontava di un aspirante regista che da Bologna si trasferisce a Roma per fare il suo primo film. Il povero Capolicchio faceva Pupi da giovane e si travestiva da regista con cappello e stivali e usciva col megafono attaccato al collo".