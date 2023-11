Avati: "Uno sguardo per sempre. Io sono così"

Pupi Avati, più ‘romantisch’ che mai nel suo nuovo libro ’L’orto americano’, arriva oggi in Salaborsa alle 18. Un romanzo di genere, quel gotico padano che di lui ben conosciamo (domani alle 18, al Modernissimo si proietta il cult ’La casa dalle finestre che ridono’), beatificato da una splendida scrittura dove ci sono tutti gli ingredienti dell’uomo inquieto coi suoi conflitti interiori, l’amore perduto, il soprannaturale, il ricongiungimento con l’assoluto. Insomma, c’è tutto Pupi Avati in prima persona, voce narrante di questa storia misteriosa, orrorifica e reale allo stesso tempo. E siamo ancora una volta nella bassa ferrarese – anche un po’ a Bologna –, ma pure in America, e tutto profuma di formalina. ’L’orto americano’ diventerà presto un film che i fratelli Avati stanno girando ad Argenta.

Avati, il suo protagonista, l’io narrante, che vive un amore platonico nato da uno sguardo di un’infermiera americana in via Irnerio nel dopoguerra, e che in questo trova il senso della sua esistenza… che tipo è?

"Mi assomiglia terribilmente e ha quelle componenti dell’innamoramento per sempre, cioè di quello sguardo che si scambiano Dante e Beatrice, che diventa per sempre e che rappresenta quella Lei, quella tessera del puzzle che mancava. Che lui riconosce nello sguardo di quella ragazza ed è un po’ anche la mia vita che è stata così. Bene o male io ho incontrato lo sguardo di una donna sessant’anni fa e sessant’anni dopo quello sguardo è ancora lì. Questa componente così anacronistica, è lontana da come si usa oggi immaginare le relazioni affettive, che non propongono mai la continuità di tutta una vita".

Il protagonista cura la relazione anche coi suoi morti e dice che "nei momenti di panico, quando tutto è insormontabile, anziché arrendermi li guardo".

"Lui sente questo dovere di mantenere in vita le persone che hanno avuto un ruolo nella sua vicenda, parla e tiene in vita e nomina i defunti: questo lo faccio anch’io, è una cosa che mi deriva dalla cultura contadina che ho ereditato da mia madre. Lei faceva così e anche io tutte le sere, leggo l’elenco che ho nel mio computer, ormai cresciuto in un modo esponenziale, con più di 250 nomi. E man mano che li leggo, che li bisbiglio, è come fossero ancora un po’ nella mia vita, non li ho cancellati. Oggi il morto si rimuove, sparisce dal nostro presente con una facilità gravissima. Tenerli in vita mi fa sentire meno angosciato. E’ evidente che una persona che sta affrontando l’età che sto affrontando io, da sola non ce la farebbe, io non ce la farei, chiedendo aiuto mi addormento più sereno. Sono risorse di culture antiche".

Portare parte della storia in America le permette di parlare di un’epoca, il dopoguerra, che le sta a cuore?

"Sì, è d’altra parte coincidente con l’inizio della mia vicenda umana, perché la prima volta che mi sono innamorato era in quel mondo lì. Il primo sogno della mia vita è stato quello di andare negli Stati Uniti, di diventare un musicista di jazz. Fa molto i conti con la mia storia. E la coincidenza che il protagonista ritrovi in America, nella casa dove va ad abitare per un periodo, la madre della donna di cui si innamorò, coincide con noi. Lì abbiamo girato il film sulla vita di Bix Beiderbecke, che nacque proprio a Davenport: la sua casa l’abbiamo acquistate ed è ancora nostra ed è un piccolo museo. Si riannodano luoghi, sogni, il mio immaginario, tutto coniugato attraverso il genere cinematografico o letterario che è il racconto gotico. E ho cercato di dare il meglio di me stesso nella forma, perché volevo nobilitare il genere".