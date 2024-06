Averardo Orta riconfermato presidente

Si è svolta a Bruxelles nei giorni scorsi l’assemblea generale elettiva di E.C.H.O. (European Confederation of Care Home Organisations). Il direttivo eletto rimarrà in carica per il biennio 2024-2026. Riconfermato, nella carica di presidente, è l’imprenditore italiano Averardo Orta (foto) di Anaste. Rieletti, e anche per loro si tratta di una riconferma, Bernard Meurer di BPA (Germania) vicepresidente, Sebastiano Capurso di Anaste (Italia) tesoriere, Alberto Echevarria di FED (Spagna) segretario generale.