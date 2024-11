Avery Sharpe: "Ho una vita benedetta"

McCoy Legends stasera all’Unipol Auditorium (ore 21,15), regalo del Bologna Jazz Festival in una rilettura dell’eredità jazzistica del genio del pianoforte McCoy Tyner per il controcanto di Avery Sharpe: tra le corde del contrabbassista stasera ci si potrà stare davvero, mettendosi all’ascolto del trombone di Steve Turre, del pianoforte di Antonio Faraò, del sax tenore e soprano di Chico Freeman e delle linee percussive della batteria di Ignacio Berroa.

Avery, chi l’ha sospinta nell’olimpo delle divinità nere?

"Ammesso che ne faccia parte, non posso che ricordare mia madre, pianista che dirigeva un coro gospel che mi diede lezioni quando avevo otto anni, sesto di otto figli".

La gente pensa che sia stato McCoy Tyner, figura centrale della ’renaissance’ del jazz, a farla conoscere.

"Ma in realtà è stato Archie Shepp, uno dei miei professori all’Università del Massachusetts negli anni ‘70, il primo che mi ha portato in Europa, e appunto Art Blakey e McCoy Tyner hanno iniziato a sentire parlare di me e mi hanno voluto nelle loro band".

Come definirebbe McCoy?

"Un iconoclasta, un rivoluzionario che cambiò il modo in cui le persone si avvicinavano al pianoforte. Uno dei più grandi pianisti della sua generazione e dell’ultima parte del XX secolo. Un grande essere umano con senso dell’umorismo e compassione per chi gli stava intorno". Se non lo avesse incrociato sarebbe lo stesso Avery?

"Non lo sarei né a livello musicale e neppure come persona. Sono sempre stato un bravo musicista, ma McCoy mi ha aiutato a tirare fuori il meglio di me, così ho potuto essere un grande musicista".

’I am my neighbors keeper’ (sono il custode dei miei vicini), titolo del suo ultimo album vuole essere una ventata di ottimismo?

"È una folgorazione pensando a tutto quello che l’America ha ottenuto in termini di sviluppo sociale ed economico. Come artista penso che dovremmo ricordarci che siamo qui per aiutarci a vicenda".

Qual è il significato dell’improvvisazione oggi?

"Ci sono due approcci. Uno, il più comune, è la composizione al momento sui cambi di accordi: questo è Dizzy Gillespie; poi c’è l’approccio libero che si sposta nel regno di ciò che si sente. È il free jazz di Ornette Coleman".

Un’autodefinizione, per concludere…

"Sono un essere umano che sta vivendo un’esperienza spirituale. Una persona semplice che continua ad avere una vita benedetta. Il che mi consente di esprimermi in modo perfetto con la musica".