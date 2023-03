"Aveva l’arte di scoprire talenti"

Pierdavide Carone, cosa ricorda della partecipazione al Festival di Sanremo con Lucio Dalla? Fu la sua ultima apparizione televisiva...

"Con il senno di poi, ho capito di aver partecipato a un grande pezzo di storia. Mentre sei lì, sul palco, non te ne rendi conto. Poi la vita ci porta anche queste tragedia, come la morte di un grande artista: e allora capisci". Era il febbraio 2012 e Lucio Dalla tornava al Festival di Sanremo dopo 40 anni nella duplice veste di direttore d’orchestra e cantante, con un giovanissimo Pierdavide Carone che cantava ’Nanì’. Ieri Carone ha cantato quel brano al Celebrazioni.

Chi era Lucio Dalla per lei?

"Per me era un mecenate, l’unico cantautore che aveva questa voglia irrefrenabile di scovare altri cantautori, magari giovani e in erba come me, e svezzarli. Lo porto nel cuore".

Cosa ricorda di quei giorni al Teatro Ariston?

"Quando si fa la storia, spesso lì per lì non ci si rende conto. Tu stai semplicemente facendo il tuo percorso, per me era una fase fondamentale della mia carriera. Poi la vita ce l’ha portato via".

Giovani talenti in erba, da svezzare. Al Celebrazioni va in scena il festival della musica innovativa: ricalca quella visione lungimirante di Dalla?

"Una serata come questa è esattamente il tipo di evento che sarebbe piaciuto a Lucio: era sempre attento al nuovo, curioso. Non si crogiolava nei suoi successi, ma guardava agli altri. Non c’è nessuno come lui oggi".

fra. mor.