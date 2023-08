"Aveva stile e classe d’altri tempi Ha contribuito alla crescita della città"

"Aveva stile e classe d’altri tempi. La stretta di mano prevaleva sempre su ogni parola. Aveva parole sempre schiette, nette. Ed era un uomo della città e delle istituzioni". Così Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio, ricorda Bruno Filetti, già al timone proprio della Mercanzia.

Filetti "è stato un uomo di grande importanza per la crescita e lo sviluppo di Bologna", commenta Galeazzo Bignami (FdI), viceministro alle Infrastrutture. I ruoli chiave che ha ricoperto "ne hanno mostrato la preparazione, la competenza e la straordinaria umanità".

Il senatore Marco Lisei (FdI), ricorda "un uomo indimenticabile, professionista eccellente, che ha dedicato la vita e il lavoro a fare crescere e prosperare Bologna". Per Marta Evangelisti e Stefano Cavedagna, capigruppo di FdI in Regione e in Comune, "Bologna non potrà dimenticare Filetti, uno dei nomi più importanti dell’economia cittadina degli ultimi decenni".

"Grazie alla sua passione e lungimiranza", afferma il sindaco Matteo Lepore, Filetti "ha creduto da subito nel potenziale turistico della nostra città e nell’importanza di questo settore per lo sviluppo economico del territorio. Insieme a lui ho avuto l’onore di condividere il percorso che portò Bologna alla scoperta del turismo".

L’ex sindaco Virginio Merola, deputato Pd, ricorda Filetti come "una persona che sapeva impegnarsi e dialogare".

Andrea De Maria, deputato dem, descrive Filetti come "un protagonista della vita associativa e del mondo economico di Bologna. Una personalità di alto profilo, attentissimo al rapporto con le istituzioni. Tante sono state per me le occasioni di incontro e collaborazione con lui".

Filetti "è stato un protagonista della vita economica bolognese in anni molto duri", afferma anche Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna. "Con lui abbiamo collaborato a progetti strategici per la città: dal sostegno all’imprenditoria puntando su reti e innovazione, allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione di infrastrutture strategiche per Bologna".