Aviazione, sessanta allievi diventano piloti

In una serata da ricordare, ’Professional Aviation’ ha avuto il piacere di celebrare la consegna dei diplomi agli allievi che nell’ultimo anno hanno conseguito la licenza di pilota privato (Ppl) e la licenza di pilota di linea (Atpl), il titolo che permette di accedere alle compagnie aeree. L’evento si è svolto nei giorni scorsi all’Aeroporto Guglielmo Zamboni di Ozzano e ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nelle carriere di 60 talentuosi professionisti dell’aria.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di circa 400 ospiti, tra cui rappresentanti di spicco dell’Aeronautica militare, della scuola militare Douhet di Firenze, di Enac, Istituzioni e Forze dell’ordine locali. Assieme a loro, anche ex allievi divenuti piloti di linea.

La cerimonia ha rappresentato anche un significativo traguardo per l’azienda, che ha festeggiato i suoi 15 anni di crescita e successi consolidati: una flotta di 21 velivoli all’avanguardia, 15.000 ore di volo nel 2023, ’Professional Aviation’ ha emesso circa il 25% delle licenze di volo rilasciate a livello nazionale e instaurato partnership internazionali. Grazie all’espansione continua e all’aggiornamento costante dei metodi didattici, l’azienda si impegna quotidianamente "a garantire che ogni studente riceva una preparazione di altissimo livello, per far fronte alla domanda di nuovi piloti in constante aumento. Lo scenario internazionale prevede una forte crescita e una richiesta di circa 252.000 professionisti del settore entro il 2032", dice una nota.

In questo scenario il fondatore Vito Preti, ha fermamente ribadito il suo personale impegno e quello di tutto il team "a garantire sempre qualità ed eccellenza per continuare a essere un punto di riferimento fondamentale nel panorama dell’addestramento aeronautico internazionale". Già questa settimana ’Professional Aviation’ sarà presente alla Fiera di settore asiatica APATS che si svolge a Singapore.