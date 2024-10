Avis compie 85 anni. Spettacolo e concerto per raccontarne la storia

Un compleanno speciale quello che si festeggia oggi, alle 21 all’Arena del Sole: quello di Avis Comunale Bologna, nata nel 1939. Franz Campi, poliedrico artista bolognese e conduttore della serata, racconterà agli spettatori le tappe significative della vita di Avis: con canzoni, testimonianze dei donatori, dei volontari, di chi è stato salvato dalle donazioni, e con il pubblico che parteciperà a quiz e giochi. Compagno di viaggio della serata sarà Paolo Cevoli, bolognese di adozione, amico di Avis e da alcuni anni testimonial delle campagne istituzionali che invitano i donatori a donare sangue prima delle vacanze estive. Saranno presenti anche altri amici artisti bolognesi: Fausto Carpani e Marco Chiappelli.

Avis è solidarietà e la serata sarà l’occasione per essere vicini ai cittadini colpiti dalla recente alluvione. Da 85 anni l’associazione è presente in ogni momento di questa città, anche quelli tragici: le calamità naturali, il terremoto, le alluvioni, le stragi terroriste, i gravi incidenti sui luoghi di lavoro. Avis non ha garantito solamente la disponibilità di sangue per i feriti, ma supporto con volontari, mezzi, sedi e raccolta fondi. Una bella festa per ringraziare i bolognesi di tante generazioni che da 85 anni donano il sangue e garantiscono questo prezioso salvavita ai nostri ospedali.