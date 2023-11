L’Avis provinciale di Bologna compie 70 anni: la festa alla Casa dei Donatori

Bologna, 25 novembre 2023 – Compie 70 anni l'Avis Provinciale di Bologna che ha celebrato l’occasione nella sua sede, la Casa dei Donatori, con una giornata ricca di appuntamenti e con l’inaugurazione della mostra fotografica "Blood. La vita del sangue” a cura di Fulvio Bugani, premiato al World Press Photo nel 2015. Venticinque fotografie, un lavoro con cui si vuole raccontare l’intero percorso del sangue donato, dal prelievo all’utilizzo finale di sangue e plasma.

“La fotografia mi ha permesso di raccogliere testimonianze di medici e operatori sanitari e di coloro che ricevono la donazione. Tutti mi hanno detto la stessa cosa: il sangue ha un ruolo fondamentale. Senza il sangue, si ferma tutto”, spiega il fotografo. Sono raffigurate situazioni in cui le donazioni hanno salvato vite umane, anche di neonati prematuri che senza non ce l’avrebbero fatta. Ed è questo uno dei pilastri su cui si fonda l’Avis, il valore etico del dono, affiancato al tema della prevenzione: “Donando si aiuta chi è in difficoltà, si sostengono sperimentazioni innovative, si aiuta moltissimo il sistema sanitario regionale, e ci si prende anche cura della propria salute. Per questo siamo orgogliosi che la Regione e l’Avis stiano seguendo un cammino comune, e continueremo a farlo”, commenta l'assessore regionale Raffaele Donini.

Settanta anni di Avis: l'anniversario

Un’occasione di festa, ma anche di cultura e informazione: diversi incontri sono stati proposti nel corso della giornata, riguardanti la prevenzione, ma anche il coinvolgimento dei giovani nella donazione. Inoltre, in una giornata come quella di oggi, non si poteva non parlare di violenza di genere: presente infatti l'associazione ‘La Casa delle Donne', che ha esposto i suoi servizi e la sua attività. Anche la presidente dell'Avis Provinciale Bologna Sonia Manaresi ha sottolineato l’importanza di questa lotta, leggendo ad alta voce la poesia della scrittrice Cristina Torre Cáceres e ricordando quanto sia necessario agire tutti insieme contro la violenza sulle donne.