Avvelenamenti al 118, processo in partenza a Bologna. E altri 10 infermieri verso la causa civile

Bologna, 2 settembre 2025 – Avvelenamenti al 118, ci siamo: lunedì prossimo, con l’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Romito, pm Francesca Rago, si aprirà il processo penale contro Claudio Tacconi, ex coordinatore della Centrale del 118 dell’Ausl di Bologna, accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando degli psicofarmaci attraverso le bevande.

Le parti offese sono 10 operatori della Centrale, assistiti da diversi avvocati, tra cui Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli.

E altre 10 persone - sono, anche in questo caso, tutti infermieri della Centrale operativa – si faranno avanti percorrendo la strada della causa civile. Tra questi, anche chi non avrebbe potuto, sul momento, dimostrare l’intossicazione da psicofarmaci in quanto non si erano resi conto della situazione, emersa solo in seguito.

"Qualcuno è stato estromesso – aveva spiegato Bicocchi –, diversi casi non sono stati accertati e diagnosticati da un punto di vista cartaceo con la documentazione sanitaria idonea". Ciò perché, inizialmente, alcuni di loro, non compresi tra quei 10 riportati nell’atto di conclusione di indagini, "avevano accusato dei malori, ma non avevano denunciato: ritenevano di essersi semplicemente sentiti male – aveva sottolineato –. Quando invece poi la vicenda è venuta alla luce, si è capita la reale portata della questione e hanno ricollegato tutto, hanno potuto cioè ricondurre quegli episodi a un quadro preciso e tutti i tasselli sono andati al loro posto".

E ora, si vedrà l’andamento del procedimento penale per capire come muoversi in ambito civilistico e "per vedere come sollevare il ’coperchio’", spiega oggi l’avvocato Bicocchi.

Non ci sarebbero infatti solo i malori sospetti, ma anche "dei punti di sofferenza che toccano l’intero ambito lavorativo, dove si è sviluppato quello che possiamo definire un ’focolaio’, un terreno fertile dove si sono sviluppate delle negatività sfociate nella punta dell’iceberg che è quanto fatto da Tacconi".

’Negatività’ relative a situazioni "che andavano oltre le regole", queste persone "hanno subito pressioni da un punto di vista lavorativo. Sono diverse le circostanze che vanno appurate – precisa Bicocchi – che noi vorremmo chiedere al datore di lavoro".

Per quanto riguarda invece i dieci operatori che sono parti offese nel processo penale, "sono desiderosi di entrare finalmente nel merito della vicenda – sottolinea il legale – per vedere ristorate quelle situazioni, durate mesi, molto complicate, anche dal punto di vista emotivo. Chiedono risposte, chiedono che emerga la verità e che sia fatta giustizia almeno sotto il profilo processuale, oltre al ristoro dei danni patiti".

Tacconi è accusato di aver avvelenato le persone che lavoravano con lui per circa tre anni e mezzo, nel periodo compreso tra il marzo del 2020 e il novembre del 2023. Avrebbe provocato malori ai colleghi facendo assumere loro farmaci mescolati a bevande e alimenti: caffé. Coca-cola, tortelloni, noci.

I farmaci comportavano, a seconda della tipologia, uno stato di alterazione psicofisica, con difficoltà a parlare, a muoversi, sonnolenza, tachicardia, stanchezza e capogiro.

"Quando sarà il tempo, avanzeremo la richiesta di rito abbreviato – spiega l’avvocato Gabriele Bordoni –. Lui (Tacconi) ha già spiegato i fatti dal suo punto di vista e ha corroborato le sue affermazioni con una serie di riscontri, dati oggettivi e peritali, e questo è il primo tema di confronto. Altro tema del dibattito sarà sulla stessa sussistenza del reato circa i fatti per come sono stati descritti. Lui si è sempre dichiarato innocente, ha negato e continua a negare tutto e, rispetto all’analisi condotta dal consulente del pm, i miei consulenti hanno fatto un’analisi tossicologica che va in una direzione diversa: non si riscontra infatti una riconducibilità degli effetti su quelle persone rispetto ai farmaci che si assume Tacconi avesse nella sua disponibilità".

C’è poi la questione dello stalking: rispetto a quanto emerso in Cassazione per il cautelare, "quello che è emerso in seguito è invece un quadro diverso, ovvero i fatti contestati sono molti meno e più diluiti nel tempo (circa 7 o 8 nell’arco di un anno) rispetto a quanti si erano ipotizzati in un momento iniziale. Quindi è da vedere se ancora si possa integrare il reato di atti persecutori".