Avvelenamenti al 118, udienza rinviata per Tacconi: l'Ausl si costituirà parte civile

Bologna, 8 settembre 2025 – Avvelenamenti al 118, iniziata oggi e subito rinviata l'udienza preliminare per lesioni aggravate, stalking aggravato e simulazione di reato, davanti al giudice Andrea Romito, pm Francesca Rago (oggi sostituita dal pm Andrea De Feis) del processo che vede imputato Claudio Tacconi, ex coordinatore della Centrale operativa del 118.

Se ne riparlerà il 19 dicembre. L'udienza è stata rinviata per legittimo impedimento formulato sia da Gabriele Bordoni, avvocato difensore di Tacconi, sia dall'avvocato di una delle vittime. L'Ausl, da quanto si apprende, si costituirà parte civile, con l'avvocato Catia Monti.

Accusa e parti offese

Tacconi è accusato di aver avvelenato i colleghi somministrando degli psicofarmaci attraverso bevande e cibo: li avrebbe mescolati al caffè, alla Coca-Cola, tisane, tortellini e noci.

Le parti offese sono 10 operatori della Centrale, assistiti da diversi avvocati, tra cui Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli. Altre 10 persone – si tratta, anche in questo caso, di tutti infermieri della Centrale operativa – si faranno avanti percorrendo la strada della causa civile. Tra questi, anche chi non avrebbe potuto, sul momento, dimostrare l’intossicazione da psicofarmaci in quanto non si era reso conto della situazione, emersa solo in seguito.