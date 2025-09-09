Avvelenamenti nella centrale 118. Udienza rinviata per Tacconi. L’Ausl si costituirà parte civile

Avvelenamenti al 118, iniziata ieri e subito rinviata l’udienza preliminare per lesioni aggravate, stalking aggravato e simulazione di reato, davanti al giudice Andrea Romito, pm Francesca Rago (oggi sostituita dal pm Andrea De Feis) del processo che vede imputato Claudio Tacconi, ex coordinatore della Centrale operativa del 118. Se ne riparlerà il 19 dicembre. L’udienza è stata rinviata per legittimo impedimento formulato sia da Gabriele Bordoni, avvocato difensore di Tacconi, sia dall’avvocato di una delle vittime.

L’Ausl, da quanto si apprende, si costituirà parte civile, con l’avvocato Catia Monti. Tacconi è accusato di avere avvelenato i colleghi somministrando degli psicofarmaci attraverso bevande e cibo: li avrebbe mescolati al caffè, alla Coca-Cola, a tisane, tortellini e noci. Le parti offese sono 10 operatori della Centrale, assistiti da diversi avvocati, tra cui Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli. Altre 10 persone – si tratta, anche in questo caso, di tutti infermieri della Centrale operativa – si faranno avanti percorrendo la strada della causa civile. Tra questi, anche chi non avrebbe potuto, sul momento, dimostrare l’intossicazione da psicofarmaci in quanto allora non si era reso conto della situazione, emersa solo in seguito. Tacconi è accusato di avere intossicato le persone che lavoravano con lui per circa tre anni e mezzo, nel periodo compreso tra il marzo del 2020 e il novembre del 2023. Avrebbe provocato malori ai colleghi facendo assumere loro farmaci mescolati a bevande e alimenti: caffé. Coca-cola, tortelloni, noci.

I farmaci somministrati di nascosto comportavano, a seconda della tipologia, uno stato di alterazione psicofisica, con difficoltà a parlare, a muoversi, sonnolenza, tachicardia, stanchezza e capogiro. Tacconi dovrà rispondere di stalking aggravato dall’abuso di relazione (perché con quelle persone lavorava insieme), lesioni aggravate per abuso di prestazione d’opera (per il suo ruolo infermieristico) e per l’uso del mezzo (perché sono state procurate attraverso mezzo insidioso in quanto non riconoscibile nella somministrazione della sostanza) e di simulazione di reato. Tacconi, però, si è sempre dichiarato innocente: ha negato e continua a negare tutto.