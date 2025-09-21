"Avvelenata da mio figlio. Ma hanno incolpato me"

La voce di Monica Marchioni è ferma, serena. Si incrina solo quando ripercorre i minuti interminabili di quella notte di aprile del 2021 in cui suo figlio Alessandro Leon Asoli ha tentato di toglierle la vita. Quella notte in cui il ragazzo, all’epoca dei fatti 19 anni, oggi condannato a 30 di carcere, ha ucciso il patrigno, marito di Monica, Loreno Grimandi, con un piatto di pasta al salmone avvelenato. "La difesa di mio figlio aveva detto che ero l’artefice del male commesso da Leon. Ci sono voluti quattro anni di cure, prima fisiche e poi psicologiche, per nascere ancora. Non lo conoscevo più, non era più mio figlio".