’Avvento in musica’ a ritmo di tango

Con dicembre, torna la rassegna ’Avvento in Musica’ promossa dalla associazione culturale bolognese Messa in Musica: nelle quattro domeniche che precedono il Natale, a mezzogiorno, la basilica dei Ss. Bartolomeo e Gaetano (Strada Maggiore 4) ospiterà l’esecuzione di partiture musicali che intonano i testi fissi della Messa cattolica (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, secondo una tradizione che risale all’Alto Medioevo). Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione – ideata da Annalisa Lubich con la direzione artistica di Antonio Ammaccapane – propone quest’anno una significativa novità: se in passato sono state privilegiate partiture più o meno antiche, dal Medioevo al Rinascimento, dal Barocco al Romanticismo, l’attenzione è ora puntata alla contemporaneità. Si comincia domani, prima domenica di Avvento, con la ’Missa Tango’ di Marco Agostinelli, una partitura dedicata a Papa Francesco che trova nel ritmo della celebre danza argentina l’elemento musicale di base per l’intera composizione. L’esecuzione sarà condotta dallo stesso autore. Di particolare interesse, il 10 dicembre, la programmazione della ’Messa 1946’ di Vittore Veneziani, il maestro del coro del Teatro alla Scala negli anni di Arturo Toscanini, che si vide costretto a lasciare lavoro e patria per le persecuzioni razziali: riscoperta solo di recente, la partitura prodotta durante l’esilio in Svizzera costituisce un raro omaggio di compositore ebreo alla liturgia cattolica. L’esecuzione è significativamente affidata alla Accademia Corale ‘Vittore Veneziani’ di Ferrara, istituita da lui stesso al rientro in Italia, nella sua città natale.

Domenica 17 dicembre cadrà l’evento più rilevante: per celebrare il proprio decennale, l’Associazione ha infatti voluto commissionare una nuova partitura a più mani, affidando i vari testi della Messa a giovani compositori del Conservatorio Martini, afferenti alla Cappella Musicale del Rosario. Sono dunque 7 gli autori che hanno lavorato sotto il coordinamento di Cristina Landuzzi, docente di composizione in quella istituzione, dando vita a una composita ’Messa Oriente e Occidente sotto le Due Torri’, immancabilmente caratterizzata da un accentuato pluristilismo. La rassegna si concluderà il 24 dicembre in modo più tradizionale, in linea con le proposte degli scorsi anni, presentando la ’Messa in Re maggiore’ op. 86 del compositore boemo tardoromantico Antonín Dvorák, affidata al direttore artistico Antonio Ammaccapane e al coro Jacopo da Bologna.

Marco Beghelli