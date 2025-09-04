Avventure giurassiche nel passato sotto casa

Visite guidate e laboratori alla scoperta dei misteri di un lontano passato: parte domenica, 7 settembre, la quarta edizione di Prehistorica, la rassegna dedicata al patrimonio paleontologico di San Lazzaro anche grazie alle meraviglie portate alla luce dagli scavi all’interno della Cava a Filo della Croara, uno dei teatri mondiali per la trasformazione del lupo in cane. Un ricco programma di eventi, fino al 28 settembre, che avranno come scenario il Museo Donini, la Mediateca e la Cava a Filo, dove proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori di scavo alla ricerca di nuove tracce e reperti.

Il primo appuntamento con "Prehistorica" è quello in programma domenica alle 16.30 con una visita guidata al Museo Donini, in via Fratelli Canova 49, alla scoperta della storia più antica del territorio attraverso i minerali, le rocce e i fossili delle epoche più remote. Venerdì 12 settembre spazio ai più piccoli con un doppio appuntamento all’interno della Cava a Filo, in via Madonna dei Boschi 20: prima una visita guidata al sito con aggiornamenti sulle ultime scoperte e possibilità di assistere alle operazioni di scavo di un settore dell’inghiottitoio, poi il laboratorio per la creazione di un piccolo bisonte "peluche". Sabato 13 settembre "Prehistorica" si sposta in Mediateca, in via Caselle 22, per "Jurassic Valley", una giurassica avventura sulle tracce dei misteriosi dinosauri con il game designer Davide Panizza.

"Con la rassegna Prehistorica San Lazzaro apre una finestra sul passato remoto che ha dato forma al nostro territorio – spiega l’assessore alla cultura, Juri Guidi –. Ogni visita, laboratorio o incontro non è solo un momento culturale ma un’occasione per riflettere sulla lunga storia della nostra terra e trasmettere alle nuove generazioni il valore del sapere. Ringrazio quanti hanno reso possibile questa proposta culturale inclusiva, capace di raccontare il passato con entusiasmo e rigore". Tutti gli appuntamenti di "Prehistorica" sono gratuiti, ma per le visite guidate e i laboratori è necessaria la prenotazione che si può fare online.

z. p.