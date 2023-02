Avvicina i genitori nonostante i divieti Finisce alla Dozza

Viola il divieto di avvicinamento ai suoi familiare, ma viene sorpreso dai carabinieri di San Lazzaro. Un italiano 38enne è stato arrestato dai militari e portato alla Dozza. L’uomo è stato ammanettato per aver violato la misura cautelare due giorni fa, nei pressi dell’abitazione dei genitori a cui non si poteva avvicinare. I fatti che avevano portato a questo provvedimento penale risalgono, invece, al 2022. Il primo episodio era stato a febbraio 2022 dove era stato fermato per violenza in famiglia e il secondo episodio sempre nel febbraio 2022 quando il 38enne era tornato a casa violando già una volta il divieto di avvicinamento. Il giudice per le indagini preliminari, alla luce degli ultimi fatti, ha contestato al 38enne la reiterazione della violazione del provvedimento e ha disposto per lui il carcere.