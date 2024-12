Avviso d’interruzione di energia elettrica. Almeno due ore di black-out

Oggi dalle 10 alle 12.30 l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori agli impianti dei seguenti indirizzi: via Montanara 21 1, Castenaso. Nel corso del cantiere potrebbero esserci disservizi indiretti che coinvolgono la connessione internet, se la manutenzione riguarda impianti condivisi. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. L’amministrazione comunque invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per qualunque tipo di informazione è possibile contattare il numero verde 803500