Avvocati in sciopero: "Carceri allo stremo. Necessario l’indulto"

Carcere, emergenza suicidi e sovraffollamento: protestano gli avvocati, con due giorni di astensione dai processi, ieri e oggi. Ma è scontro con l’assessora regionale Isabella Conti sull’indulto. "In Scozia hanno liberato anticipatamente 390 detenuti" per il sovraffollamento che lì è del 5%, spiega Nicola Mazzacuva, presidente della Camera Penale bolognese, "mentre a Bologna nel nostro carcere è del 175%. Una cosa incredibile. E poi "abbiamo criticato la possibilità di inviare detenuti del carcere minorile alla Dozza che è già sovraffollata. Da tempo diciamo che basterebbe un provvedimento di indulto – dice Mazzacuva -, individuare i reati che possono essere oggetto di indulto ed escludere i più gravi, condizionare l’indulto alla non recidiva". Una soluzione che non piace però a Conti. "Penso che l’indulto non sia in questo momento una soluzione comprensibile da parte dei cittadini. Queste condizioni di sovraffollamento sono generate chiaramente anche da scelte sbagliatissime dell’amministrazione centrale, quindi del Governo. Come Regione possiamo risolvere gran parte dei problemi. Il 30% dei detenuti sono tossicodipendenti, ci stiamo inventando uno strumento che ci permetta di far transitare queste persone dal carcere in comunità di recupero. Serve potenziare il Sert e la relazione con le comunità di recupero".