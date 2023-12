Azienda cerca conducente per condurre autocarri

Edilcostruzioni Group Srl ricerca figura professionale da impiegare nei cantieri edili dell’Emilia-Romagna, nello specifico conducente di autocarro con gru (patente C) ed esperienza di almeno cinque anni nel ruolo.

Le competenze digitali richieste sono inerenti alla conduzione di un autocarro con alcune tecnologie moderne all’interno: sarà inoltre cura dell’azienda formare il lavoratore alle mansioni che andrà a ricoprire nel caso in cui il candidato non disponga già di specifica formazione certificata.

Il luogo di lavoro si trova a Bologna e, come sottolineato nell’annuncio, sarà necessario essere automuniti. Contratto: Ccnl Edilizia Pmi Confapi. Orario: tempo pieno con turni su sette giorni. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.