Azienda cerca un tecnico Si occuperà di riparazioni

Azienda con sede a Imola, ricerca per ampliamento del proprio organico un tecnico specializzato riparatore. La figura ricercata si occuperà della riparazione di attrezzature utilizzate in officine di riparazione di autoveicoli e gommisti, quali: ponti sollevatori, smonta gomma, equilibratici, etc. Preferibile, ma non indispensabile, il possesso di diploma (anche triennale) di meccanica. Gradita ma non indispensabile la conoscenza di elementi di base di meccanica. Sono richieste: capacità di lavoro di squadra, capacità di ottimizzare i tempi di lavoro, piacere di stare alla guida. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato - Ccnl applicato: metalmeccanica-artigianato. Retribuzione lorda mensile indicativa: 1.300 euro (quale base di partenza che andrà ad aumentare in base all’esperienza posseduta) buoni pasto e premi di produzione. L’orario di lavoro è a tempo pieno (40 ore settimanali) dal lunedì al venerdì. Il lavoro prevede costanti trasferte nel territorio regionale e nazionale (per le quali è prevista la copertura di tutte le spese sostenute).