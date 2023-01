Azienda nel mirino della Cgil, 24 ore di sciopero "Situazione pesante, bisogna intervenire subito"

L’incidente ha accesso i riflettori sulla Profilati, riflettori che i sindacati avevano acceso già da un po’. Ed è scattato lo sciopero, proclamato dalla Cgil dalle 14 di ieri alle 14 di oggi. La protesta si svolge su tutti e tre i turni, 8 ore per turno. "Al di là degli approfondimenti che saranno oggetto degli organismi competenti – afferma il sindacalista Stefano Biosa –, da tempo abbiamo una discussione aperta con l’azienda sui turni e orari di lavoro: lì si lavora a ciclo continuo, anche la notte e fino al sabato e da tempo i lavoratori accusano questa situazione". Il sindacato e i lavoratori vogliono "rivedere i carichi e gli orari di lavoro, perché la situazione è pesante e bisogna intervenire in maniera urgente. Tra l’altro la situazione è ancor più gravosa per l’installazione di un nuovo impianto, sul quale c’è stato un grosso investimento ma che crea problemi: si sono ridotti gli spazi e quando l’impianto non funziona bene, bisogna intervenire manualmente. Chiediamo un incontro urgente all’azienda".