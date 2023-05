Aziende agricole aperte al pubblico

Primo appuntamento, oggi tra Zola, Monte San Pietro, Medicina, Malalbergo, Ozzano, Castenaso, San Pietro, Borgo Panigale e Monterenzio, per la rassegna regionale delle Fattorie aperte con visite, degustazioni, spettacoli, laboratori e intrattenimento. All’azienda Mignani di San Lorenzo in collina visita in stalla coi vitellini. A Ponte Ronca ’Dalla terra alla tavola’ con assaggi di verdure di stagione. Alla fattoria Michelini di Castenaso il laboratorio di formaggio e al Mulino Quartieri di Medicina ecco la macinazione dei cereali.