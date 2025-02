Aziende, etichette e vitigni: le storie sono tante

Non solo vini, degustazioni e conferenze sulla filiera vitivinicola e sulla produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ma anche informazione, approfondimenti e novità dello scenario del mondo enologico.

Alla kermesse internazionale Slow Wine Fair sarà presente anche Quotidiano Nazionale, insieme con l’agenzia pubblicitaria editoriale e digitale Speed, che grazie al lavoro dei cronisti racconterà delle realtà espositrici e delle loro etichette, con cui riempiono il distretto di BolognaFiere, regalando ai lettori e agli appassionati del wine una visione completa e a tutto tondo sull’andamento del settore, accendendo anche i riflettori sull’impronta green che i produttori presenti in fiera hanno deciso di portare in vetrina.

Come? Grazie ai momenti organizzati dalla kermesse, che in programma ha 17 masterclass e 20 conferenze stampa di approfondimento. Per tre giorni, sul nostro sito Internet così come sulle pagine del quotidiano cartaceo, racconteremo, dall’inaugurazione di stamattina fino alla chiusura delle porte attesa per martedì pomeriggio, la quarta edizione di Slow Wine Fair, che si prospetta da record per il numero di espositori e visitatori. Per saperne di più, Quotidiano Nazionale e l’agenzia Speed vi aspettano al padiglione 20, allo stand D4: qui, oltre al giornale in omaggio, potrete scoprire inoltre offerte riservate per chi si vuole abbonare al nostro quotidiano.

m.m.