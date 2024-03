Aziende rosa, il bello delle donne. L’Emilia-Romagna è nella top ten

L’Emilia-Romagna occupa l’ottava posizione nella classifica delle regione europee per numero di donne occupate indipendenti con 122mila donne imprenditrici e lavoratrici autonome. Tra le 233 regioni Ue (Nuts 2, i territori che comprendono, tra le altre, regioni italiane, comunità autonome in Spagna, regioni francesi, province belghe e olandesi, Länder austriaci e Regierungsbezirke tedesche), ben cinque italiane si posizionano nella top ten. Lo certificano i dati elaborati dal centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna. In regione, l’occupazione indipendente per le donne sale del 9% su base annua, 12mila unità in più, che contribuiscono al 41,7% dell’incremento complessivo dell’occupazione indipendente nel 2023, a fronte del +6,4% rilevato per gli uomini. Il risultato posiziona l’Emilia-Romagna prima tra le maggiori regioni per incremento di imprenditrici, professioniste e lavoratrici autonome. Sono 92.388 le imprese femminili in regione; di queste, il 22,7% (20.962) sono artigiane e rappresentano il 17,3% dell’artigianato totale. L’incremento della domanda di tecnologie digitali si riverbera in modo positivo sulle imprese femminili artigiane, poiché tra i comparti in crescita, al primo posto per miglior performance si trovano proprio le attività dei servizi d’informazione e informatici. E cresce infatti (+18%) la domanda di donne con elevate competenze 4.0 (IA, analisi big data). E ancora: gli ultimi dati Istat-Bes, riferiti al 2022, segnalano che ancora una volta le migliori performance per le donne, rispetto agli uomini, sono rilevate nel campo di istruzione e formazione. "I dati evidenziano una crescita a livello regionale dell’imprenditoria femminile, ed è molto importante se si pensa che dopo la pandemia c’era stato un crollo delle imprese gestite da donne – dice Cinzia Ligabue, presidente regionale di Donne Impresa Confartigianato –. Le donne sono disponibili a mettersi in gioco, ma serve un nuovo tipo di welfare con politiche sociali, nazionali e regionali adeguate che permettano alle donne di svolgere un lavoro e nello stesso tempo di gestire una famiglia. Come Donne Impresa siamo fortemente impegnate perché ciò avvenga. Il Pnrr ha messo a disposizione 10 milioni per la certificazione di parità di genere, che sicuramente aiuta le imprese a rivedere il mondo del lavoro, favorisce il cambio di mentalità e concede premialità a chi si certifica". "I dati fanno emergere un ruolo di primo piano della regione in ambito europeo sul fronte dell’imprenditoria femminile – aggiunge Davide Servadei, presidente regionale di Confartigianato –. Significa che la strada imboccata è giusta, anche se c’è ancora molto da fare". Marco Principini