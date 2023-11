Azione a congresso, sfida fra Soverini e Mucci

La presenza del senatore di Azione Marco Lombardo al Congresso di Fratelli d’Italia ha fatto discutere. Ancora di più l’ipotesi di appoggiare – con i partiti del centrodestra – eventuali candidati civici in alcuni Comuni. Idea nata – da quello che filtra – dopo primi contatti con il Pd bolognese che non avrebbe aperto né ad eventuali primarie di coalizione, né a un vero coinvolgimento sulle candidature. Da qui, lo scenario di alleanze variabili che potrebbe andare in scena alle prossime amministrative del giugno 2024, coinvolgendo San Lazzaro, Casalecchio e Ozzano, ma forse l’elenco dei possibili ’laboratori’ politici potrebbe allungarsi a una decina di realtà. Per il momento l’azzardo dei calendiani ha fatto alzare più di un sopracciglio in ambienti del Pd e la foto di Lombardo sul palco di FdI e l’apertura all’altro campo, ha fatto il giro delle chat dem.

Dalla sua Lombardo non rinnega la presenza al congresso dei meloniani. E fa sapere che il leader Carlo Calenda l’ha chiamato: "Mi ha detto che ho fatto benissimo a partecipare. Alla nostra assemblea di Roma avevamo invitato sia Elly Schlein sia Giorgia Meloni. La premier non è venuta, ma c’era il sottosegretario Alfredo Mantovano".

Resta, comunque, anche tra alcuni calendiani bolognesi, un po’ di sconcerto. Per le prossime mosse, però, si dovrà attendere il Congresso provinciale di Azione di domenica dove si fronteggiano due candidati, entrambi di Imola: l’ex Pd di area prodiana Serse Soverini e l’ex stellata Mara Mucci.

Due mozioni contrapposte, con l’ex dem appoggiato da Lombardo, mentre Mucci da altri esponenti del partito, come il segretario cittadino Andrea Forlani, contrari alla gestione di Azione da parte di chi, fino a pochi mesi fa, era nel Pd. In attesa di capire come finirà, non manca qualche lite tra le due fazioni anche sul ’modus operandi’ delle varie tappe congressuali. Di certo c’è che, una volta eletti i nuovi vertici locali (poi ci sarà il congresso regionale), partirà il tavolo sulle alleanze. Per Mucci e chi la sostiene la direzione dovrà essere stabilita anche a livello nazionale "per evitare di disorientare i nostri elettori".

ros. carb.