Azione, accordo a sinistra per sostenere Fattori

Sul territorio bolognese, dal capoluogo fino ai 38 Comuni dove si andrà al voto in primavera, si parla tanto di possibili accordi di Azione con ‘pezzi’ di centrodestra in vista delle comunali di primavera. Ma intanto a Molinella è stato siglato il primo accordo col centrosinistra, schierato con una serie di liste civiche dietro la candidatura di Letizia Fattori. "Siamo molto contenti", ha affermato Fattori, chiamata a raccogliere l’eredità di Dario Mantovani, "perché con Azione c’è stato un confronto sui temi e ci sono tutte le basi per fare un percorso assieme. Condividiamo un approccio riformista e ancorato alla realtà su argomenti come scuola, welfare, formazione, promozione e miglioramento dei servizi per le reti aziendali locali. E molto altro emergerà dal lavoro dei prossimi mesi".

Il simbolo di Azione sarà dunque presente a Molinella insieme alle altre liste di centrosinistra. "Sosterremo con fiducia e convinzione Letizia Fattori, già assessora della giunta guidata dal sindaco Dario Mantovani, alle prossime elezioni amministrative di Molinella, con una coalizione dal forte carattere riformista in cui Azione svolgerà un ruolo da protagonista", ha sottolineato da parte sua Marco Lombardo, senatore e segretario regionale di Azione, ex assessore a Palazzo d’Accursio a Bologna. Da parte sua, il segretario metropolitano di Azione Serse Soverini ha confermato che "quando ci sono programmi seri, alleanze riformiste e candidati di qualità come Letizia Fattori, Azione è sempre pronta a sviluppare alleanze".

Infine il sindaco in carica, Dario Mantovani. "Vedo crearsi attorno alla candidatura di Letizia Fattori una coalizione coesa, attenta al progetto che si intende realizzare – ha spiegato il primo cittadino dem – e non a dinamiche di potere. Concludo i miei mandati con la certezza che questa proposta, attenta al bene della comunità e lontana da interessi particolari, sia la strada migliore per lo sviluppo e la tenuta del tessuto sociale di Molinella".