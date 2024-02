Azione, con Forlani 50 addii. Ma Lombardo: "Sono solo 10"

Tecnicamente non si può chiamare scissione, "perché non fondiamo un altro partito", ma una quindicina di membri della direzione cittadina (su 25) e una cinquantina di iscritti (su un totale di 200) lasciano Azione. Il futuro? "Forse qualcuno andrà in Italia Viva, ma per quanto mi riguarda con i partiti ho già dato...". Andrea Forlani, ormai ex segretario cittadino di Azione, dopo il siluramento da parte di Carlo Calenda "su suggerimento del segretario regionale e senatore Marco Lombardo", spiega al centro Costa di via Azzo Gardino, i motivi del commissariamento del partito cittadino. Sminuiscono, invece, la frattura lo stesso Lombardo e il segretario provinciale, nominato anche commissario cittadino Serse Soverini: "Nessun esodo. Si registra, invece, l’uscita di una decina di iscritti. Cosa del tutto fisiologica".

I fuoriusciti, dalla loro, usano anche una certa ironia, con la foto della locandina del film ‘Il commissario’ con Alberto Sordi appesa sul tavolo, e la consegna fisica di tessere e spillette di Azione. Il motivo principale di quella che, di fatto, è un’espulsione, come già anticipato dal Carlino, "è la contiguità con l’amministrazione di Matteo Lepore", in particolare la posizione su Città 30 (condivisa con gli ex alleati di Italia Viva), considerata troppo soft. Non solo. All’ormai ex segretario cittadino vengono imputati anche il calo di iscrizioni e l’assenza (non giustificata) alla presentazione del libro di Calenda sotto le Due Torri. Forlani – con un passato tra Pci, Pds, Ds e Pd – fa sintesi: "Ci cacciano per motivi di linea politica. Un metodo che ricorda le purghe staliniane. Noi non possiamo dialogare con Lepore, mentre Calenda può farlo con la premier Giorgia Meloni...", punge. Poi rilancia: "Il commissariamento della direzione cittadina di Azione è illegittimo e infondato, basta leggersi lo Statuto del partito".

L’ex presidente del quartiere Santo Stefano con Sergio Cofferati, però, non farà ricorso. Per Lombardo e Soverini la ’cacciata’ è stata determinata da motivi oggettivi: "Contrazione degli iscritti in città, a fronte dell’aumento in provincia, e contrarietà alla linea politica del partito (nazionale e provinciale), come confermato dalle ultime dichiarazioni di Forlani. Serviva un cambio di rotta". In platea, comunque, una cinquantina di persone, tra iscritti, membri della direzione cittadina e provinciale di Azione, calendiani pentiti a fronte di "un partito diventato un comitato elettorale", ormai "ridotto a un account social".

ros. carb.