Azione e Buona Destra, al via l’alleanza

Si concretizza la convergenza tra Azione e l’associazione Buona Destra di Filippo Rossi. Ieri nella sede del partito calendiano in piazza de’ Celestini, si è celebrata l’alleanza sulla base di valori liberali e individuali contro il populismo, il sovranismo e le plutarchie. Il presidente Rossi, il segretario cittadino di Azione, Andrea Forlani, e il dirigente di Azione e Buona Destra, Alessandro Arena Chilardi, hanno discusso i principi che li ricongiungono e le loro proposte per Bologna. "Vogliamo rafforzare i nostri interventi su una politica troppo ideologica e poco legata ai problemi concreti" spiega Forlani, in particolare in materia di "traffico, sicurezza e decoro". Arena Chilardi ha parlato dei danni provocati dalla pedonalizzazione di via Carbonesi e ha ricordato la raccolta di firme da lui promossa per il ripristino della navetta 948. Rossi ha sottolineato il suo sostegno per lo ius scholae e i diritti civili: "Essere di destra significa mettere al centro la persona. Credo, infatti, che l’individualità venga prima di qualsiasi ideologia".

Nicola Maria Servillo