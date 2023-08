Azione e il campo largo: "I dem ballano da soli"

Azione gela i dem. Altro che ultimo valzer, "il Pd bolognese balla da solo", dicono i calendiani bolognesi. Azione Bologna "ha fatto sapere che non sarà alla Festa dell’Unità non essendo maturate le condizioni politiche per una partecipazione". Augura, però, "ai tanti volontari, che sono da sempre la parte migliore, una buona Festa e auspica che il gruppo dirigente dem bolognese si apra a un confronto vero, libero e indipendente sui problemi concreti della città e del territorio metropolitano".

Grande assente al dibattito sul potenziale campo largo sarà Marco Lombardo, senatore di Azione, ex assessore Pd nella giunta Merola.

Lombardo perché questo ’niet’?

"Il 2 agosto il Pd bolognese ha mandato un invito a Matteo Richetti che ha detto che non poteva partecipare. A quel punto hanno sondato altri parlamentari, da Fabrizio Benzoni a Giulio Sottanelli, pur di non chiamare me, sebbene sia anche segretario locale di Azione".

Poi l’invito è arrivato?

"Sì in extremis, lunedì, alla vigilia della chiusura del programma. Ma non mi hanno proposto di partecipare al dibattito sul potenziale ’campo largo’, ma di scegliere tra due incontri meno ’spinosi’, sul commercio e l’innovazione. Ho declinato".

Amareggiato?

"No. Ma ho deciso di non partecipare perché era solo un invito ’riparatore’. So quando si chiama un partito per chiedere un contributo ideale... e non è stato questo il caso".

Il vicesegretario provinciale Pd, Matteo Meogrossi, ha detto che dal Parco Nord "si prova a costruire un’alternativa al governo delle destre". Ma il campo largo sembra già fallito...

"Il punto è questo: non crediamo al campo largo contro qualcuno. Ma per qualcosa. Avremmo partecipato se ci fossero stati incontri su proposte, come in altre Feste dell’Unità dove andrò".

In vista delle prossime amministrative locali, questa rottura col Pd bolognese peserà?

"È chiaro che rispetto al nostro posizionamento terremo conto dell’atteggiamento dem verso la comunità locale di Azione".

Rosalba Carbutti