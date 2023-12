Azione, Lombardo leader regionale. In platea Bignami, Tosiani e Merola

Il senatore ed ex assessore Pd Marco Lombardo è il nuovo segretario regionale di Azione. Al partecipato congresso all’hotel ’I Portici’ c’era lo stato maggiore del partito (’da remoto’ Carlo Calenda e Mara Carfagna, presente Matteo Richetti), ma anche il viceministro meloniano Galeazzo Bignami, in mezzo al segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, e il presidente di +Europa, l’ex grillino Federico Pizzarotti. In sala c’erano anche alcuni papabili candidati sindaci e alcuni consiglieri comunali: Filippo Diaco e Maria Caterina Manca (’Anche tu Conti’) per la maggioranza, mentre per l’opposizione c’erano Giulio Venturi (leghista in attesa di espulsione definitiva) e il civico Gian Marco De Biase. A sorpresa, c’era anche l’ex sindaco, oggi deputato Pd, Virginio Merola, della cui giunta Lombardo è stato assessore. Merola è salito sul palco per una mozione degli affetti ("a Marco voglio bene"), mentre in platea c’erano anche gli ex assessori Giuliano Barigazzi e Alberto Aitini (il dem alle primarie contro Matteo Lepore appoggiò Isabella Conti come Lombardo). Lo sguardo del neo leader regionale di Azione va alle urne: "No al campo largo tipo santa alleanza contro le destre. Noi saremo con il centrosinistra a fronte di profili riformisti. In caso contrario appoggeremo civici alternativi agli schieramenti tradizionali", ha ribadito Lombardo. Bignami ha ammesso che "il confronto nei territori procede sui contenuti", mentre Tosiani ha ribadito il dialogo verso le amministrative, il lavoro comune "in opposizione al governo Meloni" e le sfide su salario minimo, sanità e istruzione.

ros. carb.